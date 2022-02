Palermo, sorpreso in casa dai rapinatori che gli portano via soldi e preziosi

Un uomo è stato rapinato in casa ieri sera (26 febbraio, ma la notizia è stata diffusa oggi) a Palermo in via Gaetano Amoroso non distante da via Piave. Dall’abitazione sono stati presi soldi e oggetti preziosi.

Secondo quanto è stato ricostruito i malviventi hanno minacciato la vittima e si sono fatti consegnare danaro e oggetti preziosi. Arraffato il bottino, che ammonta a poche centinaia di euro, i due si sono dati alla fuga. Dall’appartamento è stato lanciato l’allarme al numero di emergenza delle forze dell’ordine e sul posto sono arrivati i poliziotti delle volanti. Gli agenti si sono subito messi al lavoro per ascoltare il racconto della vittima, che sotto choc ha ripercorso le fasi del colpo e il terrore provato per essere rimasto in balia dei banditi nella sua casa. Sul posto anche gli esperti della scientifica per andare a caccia di tracce e impronte. Nel frattempo, gli agenti sono andati alla ricerca di indizi negli impianti di videosorveglianza installati nella zona.

© Riproduzione riservata