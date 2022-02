Palermo, rapina con un taglierino un negozio di tabacchi all'Acquasanta

Rapina in un negozio di tabacchi in via Simone Gulì, zona Acquasanta, a pochi passi dallo stabilimento della Fincantieri a Palermo. Un uomo armato è entrato nella tabaccheria, ha puntato un taglierino contro il titolare e si è fatto consegnare i soldi in cassa e alcune stecche di sigarette. Le indagini sono condotte agenti della polizia di Stato dell’Ufficio prevenzione generale. I poliziotti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza dalla zona per risalite al rapinatore.

