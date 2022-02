Rapina in un centro scommesse a Palermo, è la quarta in 15 giorni

Quarta rapina nel giro di poche settimane in un centro scommesse a Palermo. Anche in questo caso un uomo armato di coltello ha fatto irruzione nell’agenzia Intralot di via Filippo Corazza nella zona della stazione centrale e ha minacciato i dipendenti e si è fatto consegnare i soldi in contanti presenti in cassa. Indagano gli agenti della polizia di Stato che hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di video sorveglianza. Lo stesso centro scommesse, circa due settimane fa, era finito nel mirino dei rapinatori che, in tre colpi, sono riusciti a portare via una bottino di oltre diecimila euro. Sui tre casi indagano gli investigatori della polizia. Su un quarto i carabinieri.

