Palermo, riapre la piscina comunale: via libera dopo le analisi dell'acqua

Dopo tre settimane sta per riaprire la piscina comunale di Palermo. L'impianto, chiuso lo scorso 25 gennaio per un caso sospetto di legionella nella doccia di uno spogliatoio e un batterio presumibilmente del genere pseudomonas nella cisterna, riaprirà tra sabato 19 febbraio e lunedì 21. È stato l'assessore allo Sport del Comune di Palermo, Paolo Petralia Camassa, ad annunciarlo attraverso un post su Facebook.

I valori anomali nell’analisi mensile delle acque avevano costretto alla chiusura della piscina comunale, con circa 5mila atleti costretti a non poter usufruire dell'impianto per nuotare. Subito dopo la notizia della chiusura, le società sportive natatorie palermitane avevano lanciato un appello all'amministrazione per riavviare l'impianto in tempi rapidi, inviando una lettera inviata alla dirigente del settore Decoro urbano e sport del Comune di Palermo, Rosa Vicari, e all'assessore comunale allo sport Paolo Petralia Camassa. I gruppi sportivi che usufruiscono quotidianamente della struttura non solo per le attività agonistiche, ma anche per lo sport di base, da tempo sono riuniti sotto la sigla "Società Sportive Natatorie Palermitane" che mette insieme Aquademia, Cus Palermo, Delfini Blu, Gifa, Igea Palermo, Mimmo Ferrito, Nadir, Now Team, Nuotatori Palermo, Olympia Palermo, Palermo 90, Rari Nantes Palermo, TeLiMar e Waterpolo Palermo.

I problemi della piscina comunale, però, non solo soltanto quelli legati alla legionella. A quest'ultimo si aggiungono quelli legati al passato più o meno recente, dal mancato funzionamento della caldaia alle chiusure a causa dell’assenza del personale.

