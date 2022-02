Si scontra con l'auto dei carabinieri: paura per un incidente a Partinico

Incidente questa sera a Partinico, in provincia di Palermo. Una Ford Fiesta si è scontrata con un'auto dei carabinieri della locale compagnia in via Enrico Fermi. Nell'impatto che ha coinvolte solo le due auto sono rimasti lievemente feriti i due uomini dell'arma e la donna alla guida dell'altra vettura.

Sul posto, dopo l'incidente sono intervenute altre auto dei carabinieri e i sanitari del 118. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro, ma da una prima ricostruzione, la Ford Fiesta proveniente dalla via Enrico Fermi non avrebbe dato la precedenza alla radiomobile dei militari che arrivava invece dalla via Pascal che a causa dell'impatto ha finito la sua corsa tra lamiere di un cantiere di una palazzina.

A pochi chilometri da Partinico, questa mattina un altro incidente ha coinvolto un motociclista che si è scontrato con un'auto lungo la Statale 113. Le sue condizioni sono apparse subito gravi tanto che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Villa Sofia di Palermo.

