Scontro con un'auto sulla Statale 113 a Terrasini: grave un motociclista

Incidente questa mattina a pochi chilometri da Terrasini, in provincia di Palermo. Un motociclista, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un'auto che sopraggiungeva nella direzione opposta.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi, per questo i sanitari intervenuti sul posto hanno di trasferirlo d'urgenza all'ospedale Villa Sofia di Palermo dove è arrivato in codice rosso.

L’incidente si è verificato sulla statale 113, all’altezza del noto resort turistico di “Città del mare”. Oltre a un'ambulanza del 118 sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Il traffico ha subito rallentamenti perché è stato necessario chiudere una corsia.

