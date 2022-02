Palermo, scontro tra un'auto e uno scooter a Mondello: un ragazzo ferito

Ancora un incidente a Palermo. La scorsa notte, intorno a mezzanotte, un'auto si è scontrata con uno scooter a Mondello. Ad avere la peggio il giovane in sella al motociclo. L'incidente è avvenuto all’incrocio tra via Tolomea e via Stesicoro.

Il ragazzo in sella allo scooter è finito rovinosamente a terra. Sul posto è giunta subito un'ambulanza del 118 e i sanitari dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato il ferito all'ospedale Buccheri La Ferla. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti l’infortunistica stradale e gli operai della ditta Interventa che hanno provveduto a ripulire e mettere in sicurezza l’asfalto. Illesi gli occupanti della vettura.

Un altro incidente è avvenuto questa mattina (20 febbraio) lungo l'autostrada Palermo-Catania, in prossimità dello svincolo di Villabate. Anche in questo caso è stato un giovane, un 20enne, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Civico. Nell'impatto tra l'Opel Corsa guidata dal giovane e un autocarro condotto da un catanese di 40 anni, l'auto è andata in fiamme.

Incidenti in autostrada a Villabate e sulla statale a Ribera: 4 feriti L’autostrada Palermo-Catania all’altezza dello svincolo di Villabate La statale 115 all’altezza di Ribera

L'automobilista è stato soccorso dai vigili del fuoco. Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia stradale e i sanitari del 118. L'autostrada è stata chiusa per consentire ai mezzi di soccorso di operare. Si sono formate in autostrada in direzione Palermo lunghe code di vetture.

