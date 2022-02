Palermo, raccolta a rilento e cestini stracolmi. La Rap: "Svuotamento in tempi brevi"

Raccolta di rifiuti a rilento in alcune zone di Palermo. La Rap ha calendarizzato le pulizie di San Valentino con un nuovo servizio di spazzamento meccanizzato dal 14 al 18 febbraio ma in alcune vie del capoluogo siciliano ci sono rifiuti da raccogliere. Le zone nelle quali sono state segnalate criticità a causa della mancata raccolta sono, per il porta a porta, in via Libertà e via Pipitone Federico. Cestini di carta stracolmi nelle vie Aquileia, delle Alpi e Lazio.

L'Azienda fa sapere che in "linea di massima non risultano ritardi nelle zone Libertà" e precisa che "nel caso vi fossero presenti rifiuti contaminati saranno raccolti con l'indifferenziato". Per quanto riguarda i cestini sarà effettuato quanto prima "lo scutamento delle suddette aree. La Rap effettua un verifica nei siti segnalati anche se non risultano rallentamenti sulla frazione della giornata". Per eventuali ritardi l'Azienda precisa che "sono sempre recuperati entro la giornata successiva con la programmazione e lo svuotamento in tempi celeri. Per sopperire ad eventuali mancanze di personale, in alcuni casi, si lavora con un prolungamento di ore, con la collaborazione del personale addetto e con l'intervento con doppi itnierari".

