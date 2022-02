Palermo, la Rap torna ad assumere: bando per 106 operatori

La Rap torna ad assumere. Dopo il concorso per 46 autisti e due dirigenti, già in corso di svolgimento, l’azienda che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti a Palermo ha dato il via libera al bando per 106 nuovi operatori di livello J che si occuperanno di spazzamento e raccolta differenziata. I contratti saranno a tempo indeterminato.

La determina è stata approvata dall’amministratore unico, Girolamo Caruso. Per la pubblicazione del bamdo passeranno una quindicina di giorni. Poi il via alla selezione. L’operazione costerà 2 milioni e mezzo l’anno.

