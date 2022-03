Palermo: sfiorato dal bus mentre attraversa, sale a bordo e picchia l'autista

Ancora un autista dell’Amat aggredito a Palermo. È successo nel pomeriggio in via Molara. Secondo la ricostruzione formita, l’autista con una brisca frenata ha evitato di investire un pedone, sceso all’improvviso dal marciapiedi per attraversare.

Quando il bus si è fermato, l’uomo di 39 anni è salito sulla vettura numero 380 ha spaccato il vetro che separa il posto del conducente dai passeggeri e ha preso a pugni l’autista di 59 anni. Il dipendente Amat non è grave, ma è finito in ospedale al Civico per ricevere le cure, mentre l’aggressore è stato denunciato .

«La situazione è insostenibile - denuncia il segretario dei Cobas Carlo Cataldi -. Ormai contiamo quasi un episodio di violenza al giorno contro gli autisti. Non è stato il caso di Borgo Molara, ma in altri frangenti il problema è stato trovare utenti esasperati e la colpa è del servizio scadente: non più di 110 bus in giro ogni giorno, attese di un’ora. I contratti degli interinali sono scaduti e serve che Comune e azienda trovino una quadra».

