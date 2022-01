Palermo, incidente in moto per XMurry e frattura al femore: lo youtuber verrà operato

Giorgio Muratore, in arte XMurry, è ricoverato in ospedale e a breve verrà sottoposto ad un intervento chirurgico a causa di una frattura al femore. Il famoso youtuber palermitano (2,5 milioni di follower) è stato vittima di un incidente mentre era in sella alla sua moto, ha perso il controllo ed è finito fuori strada. È proprio Muratore che racconta su Instagram di essere in attesa dell'operazione.

"Eccomi qui ragazzi, approfitto di questo momento di mood positivo (per ora l’umore è un po’ altalenante tra positività e momenti di sconforto) per aggiornarvi. Sto bene, ho una frattura scomposta del femore e mi dovrebbero operare martedì. Grazie a tutti per i messaggi e per l’interesse, non riesco a rispondere a tutti ma so che ci siete. Mi farò sentire in questi giorni nelle storie e forse questa settimana usciranno anche dei video che avevo da parte!! Un abbraccio e grazie a tutti", scrive, pubblicando una foto dall'ospedale.

