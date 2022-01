Incidente a Santa Flavia, scontro tra due auto: cinquantenne ferito in codice rosso

Ancora incidenti in questo fine settimana, in città e in provincia. Un cinquantenne è stato ricoverato dopo uno schianto avvenuto a Santa Flavia, all’incrocio tra via Falcone e via Quasimodo. Si trova ricoverato al Buccheri La Ferla, dove è arrivato in codice rosso, in prognosi riservata.

L'uomo originario di Roma, era alla guida di un'utilitaria quando si è scontrato con un'Alfa Romeo 156 guidata da un ragazzo di 30 anni. Indagini da parte dei carabinieri della stazione di Santa Flavia. Altro incidente, sempre ieri, al Foro Italico, con un ferito, non grave. Stamattina scontro in via Porrazzi, anche qui con un ferito non grave.

Questa mattina si era sparsa la voce dell'incidente di Giorgio Muratore, in arte XMurry, ricoverato in ospedale e a breve verrà sottoposto ad un intervento chirurgico a causa di una frattura al femore.

Il famoso youtuber palermitano (2,5 milioni di follower) è stato vittima di un incidente mentre era in sella alla sua moto, ha perso il controllo ed è finito fuori strada. È proprio Muratore che racconta su Instagram di essere in attesa dell'operazione.

"Eccomi qui ragazzi, approfitto di questo momento di mood positivo (per ora l’umore è un po’ altalenante tra positività e momenti di sconforto) per aggiornarvi. Sto bene, ho una frattura scomposta del femore e mi dovrebbero operare martedì. Grazie a tutti per i messaggi e per l’interesse, non riesco a rispondere a tutti ma so che ci siete. Mi farò sentire in questi giorni nelle storie e forse questa settimana usciranno anche dei video che avevo da parte!! Un abbraccio e grazie a tutti", scrive, pubblicando una foto dall'ospedale.

