Palermo, quattro incidenti in poche ore: motociclista grave in ospedale

Quattro incidenti stradali a Palermo e altrettanti feriti, di cui uno grave e trasportato al pronto soccorso in codice rosso. Quest'ultimo è rimasto coinvolto in uno scontro nel quartiere Pallavicino tra un'auto e una moto, intorno alle 13.

Nell’impatto il conducente dello scooter è rimasto ferito, un 27enne, che ora è ricoverato, non si sa se con la riserva sulla vita o meno. Indagini del personale della polizia municipale.

Altre tre scontri questa mattina. Sinistro in via Nicolò Garzilli, all'incrocio con via Dante, tra un'auto e una moto, e anche qui ad avere la peggio è stato chi era a bordo del due ruote: medicato dal 118, non è in gravi condizioni.

Qualche ora prima incidenti autonomi in via Castellana, all'altezza del civico 145, e un altro in via Chiappara del Carmine: anche qui due feriti ma per fortuna senza gravi conseguenze. Indagini e rilievi, anche in questo caso, del personale dell'infortunistica della polizia municipale.

© Riproduzione riservata