Incidente a Torretta, ansia per la 23enne in coma: condizioni ancora gravi

Rimangono gravi le condizioni della 23enne ricoverata all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dopo l'incidente di domenica scorsa con la sua Lancia Y. Si trova in coma, intubata, nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni vengono definite molto critiche.

L'incidente

La ragazza si trovava a bordo di un’auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, è finita fuori strada schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato violentissimo, l'auto è andata completamente distrutta e la ragazza è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidata ai sanitari del 118 che l’hanno trasportata in ospedale a Villa Sofia.

Le cause dell'incidente

Le cause sono ancora incerte e si attendono gli esiti degli accertamenti avviati dai carabinieri della compagnia di Carini, ai quali sono affidate le indagini. I militari sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente: un colpo di sonno, una manovra errata o un guasto della vettura.

