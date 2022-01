Via ai lavori per incanalare il fiume sotterraneo Papireto a Palermo

"La Protezione Civile ha disposto l'avvio di lavori di somma urgenza da eseguire nella Via Matteo Bonello a seguito dell'ostruzione del fiume sotterraneo Papireto", lo afferma l'assessore alla Protezione civile di Palermo, Maria Prestigiacomo.

In particolare, aggiunge l'assessore, "le opere da eseguire comprenderanno il trasferimento del flusso idraulico, quale recapito di emergenza del Papireto nel canale di scarico delle F.S, l'abbassamento del tirante idraulico del Papireto trasferendo con opportuna pompa sommersa il carico idraulico al pozzetto oggi ostruito al pozzetto sottostante, il posizionamento di appositi palloni otturatori in corrispondenza dei pozzi di accesso al fiume sotterraneo ed ancora il monitoraggio del tratto stradale della via Matteo Bonelli al fine di poterne rassegnare la riapertura al momento in cui la falda riprende il suo assetto ordinario.

"Il Comune di Palermo - aggiunge Maria Prestigiacomo - eseguirà questi lavori come Protezione Civile per la messa in sicurezza del territorio circostante in quanto i lavori di manutenzione dei canali e dei fiumi sotterranei, essendo essi di proprietà del Demanio Regionale, sono di competenza della Regione Siciliana e la stessa dovrà fare le opportune verifiche sul Fiume Papireto che attraversa gran parte della città e gli opportuni lavori, dove necessitano, di consolidamento degli alvei".

© Riproduzione riservata