Maltempo, anche martedì allerta gialla in Sicilia: a Palermo esonda il Papireto

Allerta gialla a Palermo e in buona parte della Sicilia, che continuerà anche domani, e con pioggia è tornato ad esondare il fiume sotterraneo della città, il Papireto. Come successo in precedenze, problemi in tutta la zona, dal quartiere Capo al buona parte del centro storico nelle vicinanze, con l'intervento dei vigili urbani, che hanno chiuso di alcune strade, come via Bonello.

Il maltempo ha portato altri disagi anche in provincia. Un palo dell’illuminazione pubblica per il forte vento è caduto invadendo la carreggiata a Isola delle Femmine, in via Palermo.

Una vettura è stata sfiorata dal crollo, ma per fortuna non ci sono stati feriti. E’ intervenuta la polizia municipale, che ha

messo in sicurezza l’area nel paese del Palermitano. Si attende l'arrivo dei vigili del fuoco per la rimozione del palo e l'intervento della ditta che ha in gestione l’impianto e che dovrà verificare le condizioni degli altri pali che si trovano sul lungomare, esposti da anni alla salsedine.

Dal pomeriggio di oggi nevicate al di sopra dei 600-800 metri sulle aree centro-settentrionali di Calabria e Sicilia, con apporti al suolo generalmente moderati, fino ad abbondanti sopra i 1.000 metri, specialmente sul versante ionico della Sila; quota neve in graduale rialzo al di sopra dei 1.100-1.300 metri nel corso della giornata di domani. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile.

"La neve è arrivata anche in Sicilia e aumentano i disagi per gli agricoltori che devono recarsi in azienda con strade già martoriate dal maltempo di fine anno", dice Coldiretti Sicilia.

© Riproduzione riservata