Covid nel Palermitano, due nuovi centri per i tamponi alla Casa del Sole e a Partinico

Più centri per gli screening Covid. L’Asp di Palermo ha attivato da questa mattina altri due hub: uno alla Casa del Sole di via Roccazzo e in via Monsignor Domenico Mercurio, a Partinico.

Due drive in per snellire l’alta richiesta di tamponi che c’è in città. L’esame, eseguito con tampone rapido, sarà gratuito solo per le persone già munite di green pass post vaccinazione e per i guariti, mentre i non vaccinati dovranno esibire la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 15 euro.

“La Casa del Sole si presta molto bene a questi momenti di emergenza – dice Pippo Termini, direttore dell'Asp 6 – alla gente viene effettuato un tampone rapido e nel giro di 15 minuti abbiamo il risultato. Se dovesse risultare positivo, il paziente si sottoporrà immediatamente a quello molecolare. Sono in tanti in fila ma stiamo lavorando intensamente”.

I due nuovi drive in saranno in funzione sette giorni su sette (ad eccezione dell'1 gennaio) dalle 9 alle 16. Per motivi organizzativi, l’accesso sarà consentito fino alle15.30. La prestazione verrà garantita alle vetture in fila all’interno della struttura fino a esaurimento.

© Riproduzione riservata