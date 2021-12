Rapina con aggressione ad un ufficio postale di Palermo, banditi in fuga

Rapina con aggressione oggi all’ufficio postale di via La Masa, una traversa di via Mariano Stabile, nei pressi del porto di Palermo. La succursale di Poste Italiane è stata presa di mira dai rapinatori che hanno fatto irruzione nel locale, scappando con un magro bottino, non ancora quantificato.

Uno dei dipendenti è stato minacciato e strattonato da un malvivente che avrebbe arraffato quanto più possibile per poi fuggire non lasciando alcuna traccia. Indaga la polizia che per risalire all'identità dei rapinatori potrebbe visionare le immagini ricavate dai video delle telecamere collocate nell’ufficio.

© Riproduzione riservata