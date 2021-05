Un bandito ha rapinato ieri sera l'ufficio postale in via Oreto a Palermo portando via mille euro. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso l’ingresso dell’uomo e il percorso che avrebbe fatto per allontanarsi. Con le stesse modalità un uomo di mezza età ha rapinato pochi giorni fa la filiale della Banca popolare dell’Emilia Romagna di via Uditore.

