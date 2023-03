Palermo, terza rapina in pochi mesi nell’ufficio postale di via Toti

Rapinatore in azione all’ufficio postale in via Enrico Toti a Palermo. Armato di taglierino si è presentato alle casse dell’agenzia non distante da corso Tukory e ha minacciato i dipendenti impossessandosi di circa 2 mila euro. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisto le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’ufficio postale e della zona. Sono almeno tre i colpi negli ultimi mesi messi a segno ai danni della stessa agenzia.

© Riproduzione riservata