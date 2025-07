America’s Cup 2027, Luna Rossa lascia il Circolo della Vela Sicilia

Dopo 14 anni e tre sfide di Coppa America, il guidone del Circolo della Vela Sicilia non sventolerà più su Luna Rossa. Il consorzio ha annunciato che gareggerà per il Circolo del Remo e della Vela Italia di Napoli, città che ospiterà la prima Coppa America in Italia nel 2027.

«Per questo motivo - dice Patrizio Bertelli, presidente di Luna Rossa - ci è sembrato naturale essere rappresentati da un club con un profondo legame con la città. A nome del team ringrazio il Circolo della vela Sicilia, i suoi soci e il presidente Agostino Randazzo per il supporto e l’affetto con i quali ci hanno accompagnati in questi anni. Insieme abbiamo vissuto momenti straordinari».

Dalla bandiera azzurra con croce gialla del club siciliano a quella rossa con croce azzurra dello storico Italia di Napoli, fondato del 1899, protagonista da avversario delle prime sfide dei canottieri palermitani lontano dalla Sicilia (1903, equipaggio Per cominciare del Club Nautico).