Frana sulla strada provinciale, a Belmonte cittadini in piazza: "Isolati da 5 giorni"

I belmontesi scendono in piazza. Domani pomeriggio si svolgerà nel comune alle porte di Palermo l’assemblea cittadina, denominata “Facciamo Fronte Comune”, indetta dal coordinatore cittadino del Pd, Maurizio Milone, alla quale hanno aderito diversi partiti politici, oltre a deputati regionali e nazionali, dopo la frana sulla Sp 37.

"Alle 16.30 saremo civilmente e democraticamente in piazza Garibaldi - annuncia Milone -, per incontrare la gente, sentire le loro proposte. Sono passati già 5 giorni dal crollo dei massi dal costone roccioso sulla galleria di Ciaculli-Belmonte, e i problemi sono tanti ed evidenti. Praticamente siamo tagliati fuori dal mondo - spiega – Belmonte è in ginocchio. Questo imponente dissesto idrogeologico necessita di interventi sull’intera area con corposi investimenti di risorse finanziarie".

La chiusura del tratto di strada ha reso difficili i collegamenti con i comuni più vicini e soprattutto con Palermo. Un disagio per i pendolari.

"Il Partito Democratico - continua Milone - vigilerà affinché vengano espletate tutte le procedure necessarie e urgenti, per evitare lungaggini e disagi ai cittadini. Il paese è afflitto da disoccupazione e problemi sociali e questa frana potrebbe essere devastante per la nostra comunità. Mettiamoci a lavoro. Coinvolgeremo tutte le istituzioni, locali, regionali e nazionali, ritenendolo un nostro dovere morale. Garantiamo almeno da parte nostra, la volontà di fare un lavoro di squadra, con tutti coloro che condividono questo obiettivo comune, per raggiungere l’impossibile. La nostra attenzione sarà al massimo affinché non si spengano i riflettori”.

