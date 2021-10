Bagheria, prende il reddito di cittadinanza col figlio in carcere: secondo caso in pochi giorni

Il figlio è in carcere per maltrattamenti in famiglia ed estorsione e lei percepisce il reddito di cittadinanza. Situazione, questa, non ammessa della legge e così nei giorni scorsi i finanzieri di Bagheria, a seguito di accertamenti con l’Inps, hanno denunciato la donna. È risultata illecitamente beneficiaria del reddito di cittadinanza per un ammontare di oltre 11 mila euro.

Le Fiamme Gialle hanno accertato che la signora, nella domanda di ammissione al beneficio, aveva omesso di indicare lo stato detentivo del figlio che, dal 2016, era destinatario della misura di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. La guardia di finanza, infatti, ricorda che "la presenza, all’interno del nucleo familiare beneficiario del sussidio, di soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero ricoverati in istituti a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, provoca una riduzione del parametro della scala di equivalenza prevista dal decreto che istituisce il reddito di cittadinanza e, di conseguenza, anche una riduzione dell'importo spettante".

È così scattata la denuncia per la donna e la comunicazione all'Inps per l’irrogazione delle sanzioni amministrative di revoca del beneficio e per il recupero coattivo delle somme già indebitamente percepite, pari complessivamente a 11.439,36 euro.

Soltanto qualche giorno fa, i finanzieri di Bagheria, in collaborazione con il personale dell'Inps, hanno individuato e denunciato una donna che risultava beneficiaria illecitamente del sostegno economico per un ammontare di 5.894,37 euro ma aveva omesso di comunicare lo stato di detenzione del figlio, sottoposto dal 2019 alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dalla Dda di Palermo, insieme ad altri undici soggetti, per estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di diversi locali notturni di Palermo e provincia.

La guardia di finanza, in collaborazione con l'Inps, sta effettuando controlli mirati a Bagheria che è risultato il Comune del palermitano con le maggiori richieste del reddito di cittadinanza. EP MEDIA

© Riproduzione riservata