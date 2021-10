Sparatoria nella notte a Cinisi, feriti due fratelli: uno è in gravi condizioni

Sparatoria la scorsa notte a Cinisi, nel Palermitano. Due fratelli di 23 anni e 21 anni sono stati feriti da colpi d'arma da fuoco, intorno alle 4, nei pressi di un distributore di benzina Q8 tra corso Umberto e via Venuti. Il fratello più grande, R.B. le sue iniziali, a causa delle gravi ferite riportate, si trova in questo momento in sala operatoria. Il 21enne, E.B., non sarebbe in pericolo di vita.

I due giovani, secondo le prime ricostruzioni dei fatti, dopo essere stati colpiti si sarebbero allontanati a piedi lungo corso Umberto dove alcuni amici li hanno recuperati e trasportati all'ospedale di Partinico. I carabinieri stanno acquisendo le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona, a cominciare proprio da quelle del distributore di benzina. I militari nel corso della notte hanno interrogato amici e parenti dei due fratelli per cercare di ricostruire quello che è successo e risalire a chi ha sparato.

