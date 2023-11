I due fratelli feriti a Cinisi dopo una lite fra ragazze a Terrasini: pena ridotta a un imputato, l'altro assolto

I giudici della corte d’appello di Palermo, presieduta da Antonio Napoli, hanno ridotto la pena per Vincenzo Carlo Darrica, 21 anni, e assolto Calogero Grispo, di 24, accusati di tentato omicidio ai danni di due fratelli di Cinisi. Grispo, che in primo grado aveva avuto una condanna a 8 anni e 4 mesi, è stato assolto. Darrica è stato condannato a 7 anni, due in meno rispetto alla sentenza di primo grado. I giudici hanno accolto le tesi degli avvocati Calogero Vella e Debora Speciale.

La vicenda risale alla notte tra il 9 e il 10 ottobre del 2021 quando, dopo una rissa tra ragazze, Darrica avrebbe aperto il fuoco nella zona del distributore Q8 di corso Umberto a Cinisi. Nella sparatoria rimasero feriti due fratelli, che non si sono costituiti parte civile. Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri, dopo una lite tra ragazze avvenuto nella piazza di Terrasini, Daricca avrebbe preso le difese della fidanzata, che sarebbe stata schiaffeggiata, mentre le due vittime si sarebbero schierate con altre giovani, tra cui l’ex dell’imputato, con cui sono imparentati. Daricca si sarebbe messo a caccia dei due fratelli, ma non con l’aiuto di Grispo, secondo quanto hanno sancito i giudici d’appello. Da qui l'assoluzione di quest'ultimo