Sparatoria a Cinisi, fermato un 20enne di Carini: avrebbe sparato ai due fratelli

Svolta nella sparatoria di Cinisi nel quale sono rimasti feriti i fratelli Emanuel e Roberto Bozzo. Fermato infatti un 20enne di Carini per tentato omicidio. Sarebbe stato il giovane a sparare nel corso dell'agguato avvenuto nel distributore di Cinisi. La lite sarebbe scoppiata in piazza a Terrasini tra alcune ragazze. Il presunto aggressore e i due fratelli sarebbero intervenuti per difendere le fidanzate ed i parenti, prima dell'intervento dei carabinieri per calmare la situazione.

L'agguato nella tarda notte

Nella tarda notte, invece, il 20enne di Carini avrebbe teso l'agguato ai fratelli Bozzo ferendo in modo grave il 23enne. Roberto Bozzo è ricoverato all'ospedale di Partinico in prognosi riservata. Il 21enne, ferito ad un piede, è stato dimesso. La vicenda ha ancora contorni poco chiari nonostante il lavoro dei carabinieri che hanno visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza e ascoltato parenti e amici delle vittime.

