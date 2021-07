Mafia a Tommaso Natale, il boss Caporrimo ai figli indolenti: "Vi mando a lavorare a 800 euro al mese"

Riorganizzazione del potere, estorsioni, scommesse on line. Ma anche la ramanzina di Giulio Caporrimo ai figli indolenti, con tanto di minaccia: «Vi mando a lavorare, a ottocento euro al mese come un qual- siasi commesso».

Uno spaccato del boss di Tommaso Natale emerso nel corso dell'inchiesta "Bivio 2" nel corso della quale i carabinieri di Palermo mercoledì hanno arrestato otto persone considerati legati al mandamento mafioso di Tommaso Natale.

La sfuriata del papà-boss con i figli Francesco e Giulia - scrive Vincenzo Russo sul Giornale di Sicilia in edicola - viene intercettata dai carabinieri il giorno di Santo Stefano del 2019. Si lamenta degli affari della lavanderia Oscar. Questa è gestita da un prestanome ma in modo insoddisfacente a dire del capomafia e ciò per colpa dello scarso interesse manifestato dai figli, che aveva posto a guardia dell’attività di famiglia.

