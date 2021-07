Mafia e droga a Partinico, i nomi delle 81 persone arrestate nelle operazioni Gordio e Parsiniqua

Smantellato il mandamento mafioso di Partinico, nel Palermitano. Il Comando provinciale dei carabinieri e la Dia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 85 indagati, ritenuti a vario titolo responsabili dei delitti di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, reati in materia di armi, droga, estorsione e corruzione. Nella doppia operazione denominata "Gordio" e "Parsiniqua", coordinata dalla Procura di Palermo, 63 persone sono finite in carcere, 18 agli arresti domiciliari. Quattro sono state sottoposte ad obblighi di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria.

