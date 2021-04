Coronavirus, in Sicilia aumentano i ricoveri: a Partinico ambulanze in fila come un anno fa

Rispetto agli ultimi 3 giorni il numero dei nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia è lievemente calato, ma negli ospedali i ricoverati sono 1.054, sei in più rispetto a ieri. In aumento anche i degenti nelle terapie intensive: sono 152, due in più nelle ultime 24 ore.

C'è una fotografia che da sola racconta l'attuale momento più di tante parole.

Ed è la foto pubblicata su Facebook da un medico dell'ospedale di Partinico dove improvvisamente sembra di essere tornati a un anno fa esatto, quando c'erano le file di ambulanze davanti ai pronto soccorso, quando i mezzi del 118 aspettavano il proprio turno con il paziente a bordo, quando sembrava che gli ospedali non potessero contenere tutta quella gente spaventata, spaesata, sofferente. "Tutto come prima o anche peggio", scrive l'autore della foto. Le ambulanze incolonnate, del resto, non sono lì per caso.

Un anno dopo la scena si ripete. E si ripetono anche i focolai nelle case di riposo come è successo a "Villa Claudia" a Palermo, una struttura che accoglie 25 anziani, 21 dei quali sono risultati positivi al covid-19. Inevitabile lo sgombero della struttura e la preoccupazione per le condizioni di salute di quegli anziani.

Tutto come un anno fa, anche se adesso vengono contagiati molti più giovani. All'ospedale di Partinico, le ambulanze in fila lo dimostrano, i ricoveri sono aumentati e tra i degenti ci sono anche quarantenni.

