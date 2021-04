C'è preoccupazione a Palermo per un focolaio di Covid scoppiato nella casa di riposo "Villa Claudia", in via dei Quartieri, che accoglie 25 anziani.

Dai tamponi eseguiti ieri è emerso che ci sono 21 ospiti positivi al covid-19. La responsabile della casa di riposo ha chiamato i carabinieri ed entro stasera la struttura dovrebbe essere sgomberata, a tutela del personale e degli assistiti. Come da prassi è stata avvisata anche l'Usca.

