A Partinico occupati tutti i posti letto Covid: "Pazienti in altri reparti"

Boom di ricoveri per Covid all'ospedale di Partinico, poco prima di Pasqua. A raccontare la situazione all'interno del reparto è don Vito Bongiorno, cappellano Hospital Covid Partinico: "I casi sono aumentati, ci sono circa 100 persone ricoverate di cui 7 in rianimazione, molti sono davvero gravi. Prima di Pasqua c'erano solo 28 pazienti, adesso invece c'è stato un incremento significativo".

"La situazione è drammatica - ammette -, i ricoverati hanno una fascia d'età tra i 60 e i 70 anni, pochissimi gli anziani. Io dico sempre che bisogna venire in ospedale per capire che il Covid c'è e colpisce qualsiasi persona. I medici ce la stanno mettendo tutta, che lavorano con amore e dedizione ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte".

"La gente chiede conforto, preghiere, l'affetto, ricordi", dice. "Mi ha colpito ciò che ho visto oggi: in una stanza ricoverate quattro persone che non capivano dove si trovavano. Una donna cercava le chiavi dell'auto per poter tornare a casa. È una situazione angosciante", conclude.

