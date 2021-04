Vaccini nelle chiese di Palermo, padre Sarullo: "Segno di speranza per uscire da questa prova"

Quasi nessuna fila davanti le parrocchie-hub a Palermo dove oggi vengono fatti i vaccini anticovid ai cittadini che si erano prenotati, di fascia 69-79 anni, con l'Astrazeneca.

Il primo ad essere vaccinato nella cappella Soledad attigua alla Cattedrale di Palermo è stato un ex dipendente dell'Amia, l'azienda che gestiva la raccolta dei rifiuti nel capoluogo. A ricevere la dose AstraZeneca, nell'ambito della campagna di vaccinazione il Sabato Santo per l'accordo Conferenza episcopale siciliana e Regione, è stato Salvatore Ferdico, 80 anni.

"Questa è una iniziativa segno di speranza in questo tempo di Pasqua - ha detto padre Filippo Sarullo, parroco della Cattedrale di Palermo -. Come ha detto papa Francesco, quest'anno siamo molto provati da questa pandemia. Ecco che il vaccino è la sola arma per poter superare questa prova".

© Riproduzione riservata