Astrazeneca, insegnante morta a Palermo 10 giorni dopo il vaccino. L'ospedale: "Trombosi profonda"

Se ci sia un nesso tra la vaccinazione e la morte di Cinzia Pennino, insegnante di 46 anni deceduta a Palermo 10 giorni dopo aver ricevuto la dose di Astrazeneca, è ancora tutto da verificare. Il Policlinico, dove era ricoverata, ha segnalato quanto accaduto all’Agenzia italiana del Farmaco e all’autorità giudiziaria. Si dovrà ora stabilire quale sia stata la causa della morte e se il vaccino possa averla provocata.

LE ULTIME ORE DI VITA

La docente del Don Bosco, nota in città anche per il suo impegno nel sociale soprattutto a Ballarò, si era vaccinata con AstraZeneca undici giorni fa. Dopo aver avvertito un malore era stata portata al Buccheri La Ferla e da lì, dopo il peggioramento delle sue condizioni, era stata trasferita al Policlinico.

La stessa direzione dell'ospedale, come scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, ricostruisce come è andata: "La paziente è giunta al Policlinico il 24 marzo scorso proveniente dall’ospedale Buccheri La Ferla - si legge in una nota - in condizioni molto critiche con trombosi profonda estesa e una storia anamnestica nella quale è presente anche una somministrazione vaccinale. Trasferita in terapia intensiva in disfunzione multiorgano nonostante i trattamenti avanzati e le cure prestate dai sanitari la paziente è deceduta".

