Coronavirus, trend invariato a Palermo. Costa al sindaco: "Divieti per altre 2 settimane"

"Le restrizioni in alcune circoscrizioni di Palermo devono vigere ancora per almeno due settimane". È uno dei passaggi del report inviato dal commissario per l'emergenza Covid nella provincia di Palermo, Renato Costa e dal dipartimento di prevenzione dell'Asp al sindaco di Palermo e al prefetto, lo scorso 22 marzo.

Ecco la nota integrale

Nel rapporto viene specificato che i positivi, al 20 marzo, erano 2.943, "dato che corrisponde allo 0,44% sul totale della popolazione e ad una media per circoscrizione dello 0,42%". Il trend giornaliero dal 14 al 20 marzo, secondo i dati, è rimasto invariato e tutto ciò evidenzia che "lo stato di allerta e le restrizioni attuate nelle diverse circoscrizioni sono ancora necessarie perchè non c'è una diminuzione".

L'Asp e Costa dunque chiedono che le misure rimangano in vigore per altre due settimane per monitorare l'andamento epidemiologico dei nuovi casi positivi giornalieri e quindi solo successivamente modificare le restrizioni.

Alla luce di ciò, rimangono tutte le disposizioni già attuate da Orlando, dallo stop ai mercatini nella settima circoscrizione al divieto di vendita di alcolici dopo le 18.

