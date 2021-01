Vietato fermarsi davanti alle scuole di Palermo, ordinanza di Orlando: "Misure di governo e Regione inadeguate"

Divieto di stazionamento davanti alle scuole di Palermo. Lo prevede un'ordinanza del sindaco Leoluca Orlando.

"Ho predisposto un'ordinanza che impone il divieto di stazionamento in ingresso e in uscita di tutti i plessi scolastici della città. I genitori potranno accompagnare i figli a scuola ma non potranno fermarsi a chiacchierare davanti agli istituti scolastici", chiarisce Orlando in una conferenza stampa via web, annunciando anche "maggiori controlli", negli orari di ingresso e uscita degli studenti.

A Palermo, dunque, domani le scuole elementari e le prime medie riapriranno, così come previsto dall'ordinanza regionale che istituisce la zona rossa in Sicilia. Ma Orlando ha posto delle condizioni: "Ho chiesto alle Asp di avere i dati comune per comune. Devo sapere quali sono le azioni che ha programmato l'Asp e voglio sapere quale è il livello di rischio di Palermo e di conseguenza, della scuola. Se l’Asp non fornirà i dati presenterò denuncia nelle sedi competenti per inadempienza".

Orlando è critico nei confronti delle misure prese dai governi regionale e nazionale, definendo la zona rossa in Sicilia, più come un "rosa pallido". "Ritengo i provvedimenti presi assolutamente inadeguati per contrastare la pandemia. Serve il lockdown totale di due, tre settimane - ha sottolineato - un periodo di tempo limitato accompagnato da ristori per evitare sei mesi di agonia".

Infine, un appello rivolto ai palermitani: "Faccio dunque un appello al senso di responsabilità dei cittadini. Deve prevalere un comportamento responsabile da parte di tutti".

