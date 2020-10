Palermo, bloccati mentre stanno per rubare uno scooter: due arresti

I palermitani, O.R. 32enne e G.R. 29enne, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati dalla polizia per rapina impropria aggravata e continuata in concorso.

I motociclisti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nei giorni scorsi, durante le ordinarie attività di prevenzione dei reati e di controllo del territorio, hanno raggiunto la via Dante, dove era stata segnalata la presenza di due uomini intenti a forzare uno scooter. Questi ultimi, alla vista della pattuglia, hanno subito tentato di far perdere le proprie tracce, ma sono stati fermati ed identificati.

La vittima ha raccontato di avere parcheggiato poco prima il suo scooter davanti ad un esercizio commerciale e, dopo averlo assicurato con il bloccasterzo ed aver attivato l’antifurto, di essere entrato per effettuare delle compere. Dopo pochi minuti, ha sentito provenire dall’esterno il suono dell’allarme della sua moto, è uscito e ha visto i due mentre armeggiavano sul suo scooter che avevano anche già stato spostato.

La vittima aveva chiesto ai due cosa stessero facendo, ma questi, oltre a minacciarlo, intimandogli di tornare all’interno del negozio, al suo diniego lo avevano aggredito con schiaffi e pugni, costringendolo ad entrare nell’esercizio commerciale.

O.R. e G.R., quindi, sono stati arrestati nella flagranza del reato di rapina impropria aggravata e continuata in concorso, dopo gli accertamenti di rito, sono stati condotti presso la Casa Circondariale “Lorusso” di Pagliarelli, in attesa di convalida.

