Furto in un centro medico a Palermo, scatta un arresto

G. M., palermitano di 18 anni è stato arrestato per rapina ai danni del Centro di Radiologia Medica in via Tommaso Marcellini. Lo scorso 1 settembre, il giovane insieme ad altri tre uomini, è entrato nella struttura armato di un coltello, ha minacciato i dipendenti e ha rubato circa 2.500 euro.

Le indagini sono state svolte dai poliziotti del Commissariato di Porta Nuova e attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dello studio medico, gli agenti del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica hanno rilevato nel corso del sopralluogo, su una porzione di ambiente toccata da uno degli autori della rapina, delle impronte utili che al successivo controllo dattiloscopico sono risultate del 18enne, già noto alle forze dell'ordine.

Il gip presso il Tribunale di Palermo ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nel corso della perquisizione effettuata presso il domicilio dell’uomo, è stata trovata una bustina contenente circa 65 grammi di marijuana, una piantina e 480 euro. L'uomo è stato anche denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione di sostanza stupefaciente ai fini di spaccio.

