Movida violenta a Palermo, pestaggio alla Vucciria

Pestaggio alla Vucciria, a Palermo, notte tra mercoledì e giovedì. La vittima un nordafricano, che sarebbe un abituale frequentatore del mercato.

Secondo le testimonianze, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, un gruppetto di uomini, con i volti coperti dai caschi, si sarebbe avvicinato al magrebino in quella che viene definita una "spedizione punitiva": alcuni avevano anche una mazza o un bastone in mano.

L'extracomunitario è stato colpito più volte, rimediando delle contusioni. Ferito ad un braccio e al labbro anche uno studente che era intervenuto per difendere la vittima. I presenti hanno chiamato la polizia che è giunta sul posto.

