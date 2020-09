Coronavirus, positivo alunno di prima media del Maria Adelaide di Palermo: tamponi per i compagni di classe

Uno studente di prima media dell’Educandato Maria Adelaide di Palermo è risultato positivo al tampone e i compagni di classe si stanno sottoponendo in queste ore al tampone rapido, effettuato dal personale della Asp di Palermo.

Dopo vari episodi riguardanti contagi di dipendenti scolastici o genitori di studenti, questo è un caso che riguarda direttamente un alunno che frequenta un istituto riaperto da una settimana. Tra i genitori dell’intera scuola è scattato l’allarme, per eventuali rischi che possono correre gli studenti delle altre classi.

La dirigente scolastica del Maria Adelaide, Angela Randazzo, conferma di avere attivato tutte le misure previste dal protocollo anti-Covid: "Ieri pomeriggio ci è stato comunicato dalla Asp che un ragazzo è risultato positivo al tampone, effettuato per via di un tracciamento di contatti di altra persona positiva esterna alla scuola. Lo studente è asintomatico. Così questa mattina abbiamo convocato, in accordo con la Asp, tutti gli alunni di quella classe, che si stanno sottoponendo a un tampone rapido in locali della scuola con accesso esterno".

I genitori degli studenti della scuola di corso Calatafimi restano in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della dirigenza. Molti, dopo la diffusione della notizia attraverso le chat di whatsapp ieri sera, hanno preferito tenere i propri figli a casa.

© Riproduzione riservata