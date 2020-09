Oltre 100 casi di Coronavirus e 12 ricoveri, incubo nella Missione di Biagio Conte: "Verremo contagiati tutti"

La paura nella Missione di Biagio Conte cresce giorno dopo giorno. I ricoverati, positivi al Coronavirus ora sono 12, anche se affetti da altre patologie. Alcuni sono missionari, altri stranieri, come racconta Mariella Pagliaro sul Giornale di Sicilia in edicola.

Sul numero dei contagiati c'è un balletto di cifre: l'Asp domenica dava 99 positivi, più 21 casi di ieri - come si legge nel bollettino del ministero della Salute - ma per i vertici sanitari i casi alla missione sarebbero in tutto 105 e non 120.

Resta il fatto che il bilancio ha certamente superato quota 100 ed è destinato ad aggravarsi perchè si attende il risultato di 420 tamponi effettuati in tutte le strutture della Missione e non solo in via Decollati, epicentro del cluster.

E in serata si è anche diffusa la notizia che anche nel centro di via Archirafi, fino ad ora immune dai contagi ma blindato dalle forze dell'ordine, ci sia qualche caso di positività. Il volontario e portavoce Riccardo Rossi è rassegnato: "Ce lo prenderemo tutti, è inevitabile. Le condizioni non consentono isolamento tra gli ospiti, però bisogna proteggere le persone più fragili".

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE