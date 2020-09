Coronavirus, tensione nella Missione di Biagio Conte: ospiti incendiano materassi e provano a uscire

Momenti di tensione oggi nella Missione Speranza e Carità di Biagio Conte a Palermo. Gli ospiti hanno appiccato un incendio dentro la struttura bruciando alcune suppellettili e materassi. Sono intervenuti i vigili del fuoco anche se sembra che il rogo sia stato spento prima che i pompieri arrivassero.

Dentro la struttura la quarantena non viene accettata dagli ospiti che hanno cercato più volte tra ieri e oggi di lasciare la struttura. La zona è presidiata dalla polizia e dalla polizia municipale.

Sul numero dei positivi al Covid all'interno della struttura, ormai zona rossa, c'è ancora incertezza: l'Asp domenica dava 99 positivi, più 21 casi di ieri ma per i vertici sanitari i casi alla missione sarebbero in tutto 105 e non 120. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi rendendo ancora più difficili le condizioni degli ospiti.

© Riproduzione riservata