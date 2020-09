"Stiamo seguendo con la direzione dell'Asp la situazione per mettere in sicurezza chi sta dentro questa struttura e chi sta fuori. Ci tengo a dire una cosa: chi sta fuori si comporti in maniera civile poichè distrarre l'attenzione su ciò che sta accadendo nella Missione Speranza e Carità di Biagio Conte non può essere un alibi per consentire a centinaia di incoscienti di girare per la città diffondendo il virus". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

