Riaprono da venerdì sei mercati rionali a Palermo: arriva l'ordinanza di Orlando

Arriva l'ordinanza di Leoluca Orlando con cui dispone, con decorrenza da venerdì 22 maggio, l'apertura di alcuni mercati rionali settimanali. Ecco quali:

Viale Di Vittorio (lunedì)

Via Nina Siciliana (Venerdì)

Via Uditore (Venerdì)

Via Paulsen (Sabato)

Borgo Nuovo (Sabato)

Monte Pellegrino (Sabato)

I mercati, si legge in una nota del Comune, si svolgeranno con l’orario 7.00/14.00, fatta salva la facoltà per gli operatori di autoridursi l’orario d’esercizio. "L'apertura è consentita a condizione che vengano attuate e rispettate le misure previste dalle disposizioni vigenti, in particolare dal D.P.C.M. del 17/05/2020 e relativi allegati e dall’Ordinanza del presidente della Regione Sicilia nr. 21 del 17/05/2020 nonché del 'Vademecum Informativo sul Commercio al Dettaglio nelle Aree Pubbliche', emanato dall'Ufficio di Gabinetto del sindaco ed approvato dalla Giunta ieri.

ECCO IL VADEMECUM CON LE REGOLE

L'accesso all'area del mercato dovrà essere contingentato e consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti all'ingresso di ciascun varco e saranno messi a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura degli operatori del mercato.

I casi di inosservanza verranno puniti con una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro, per gli operatori commerciali scatta la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. In caso di violazione reiterata la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Dal Comune verranno fatte ulteriori verifiche per l’apertura, via via, degli altri mercati rionali. "La valutazione - si legge nella nota - è attualmente in corso, poiché è necessario approfondire la possibilità di applicazione delle prescrizioni di sicurezza sulla base delle relative localizzazione, delle caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali e della maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale".

"Preso atto dell'impegno di alcune associazioni di commercianti al pieno rispetto di tutte le prescrizioni - dichiarano il sindaco, Leoluca Orlando e l'assessore alle Attività Economiche ed ai Mercati, Leopoldo Piampiano - abbiamo voluto dare un segnale di apertura. Ci auguriamo che tutti comprendano e ai adeguino alle misure di prevenzione del virus, così che sia possibile riaprire anche gli altri mercati nel corso della prossima settimana. Un grosso plauso va rivolto agli uffici che hanno con professionalità individuato per ciascun mercato soluzioni specifiche, mostrando grande conoscenza e attenzione al territorio".

© Riproduzione riservata