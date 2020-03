Palermo, folla davanti al bar per la consegna delle sfince: un residente chiama la polizia

La tradizionale sfincia di San Giuseppe non può mancare dalle tavole dei palermitani il 19 marzo e così, ai tempi del Coronavirus, sono i rider a portarla nelle abitazioni.

Stamattina, in via Gabriele D'Annunzio, diverse persone che lavorano per Social food hanno posteggiato i propri mezzi davanti al bar Costa in attesa della consegna dei dolci. Tutti i rider hanno atteso a debita distanza, così come prevede la legge, il proprio turno.

Un residente della zona ha però telefonato alle forze dell'ordine affinchè la situazione venisse monitorata attentamente.

