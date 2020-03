Coronavirus, operai Reset del canile di Palermo cantano e ballano: denunciati

Non hanno rispettato le norme previste sull'emergenza coronavirus e hanno poi postato su Facebook alcuni video di feste e balli dentro il canile municipale di Palermo. Un esposto ha fatto scattare le indagini del nucleo cinofilo della polizia municipale che rischia di costare la denuncia per gli operai della Reset che si trovavano dentro il canile senza i presidi e non hanno mantenuto le distanze previste dall’ordinanza.

L’esposto con tanto di video è stato inviato anche al sindaco di Palermo, al vicesindaco, alla prefettura, alla polizia municipale e ai carabinieri del Nas.

"Andrà tutto bene, al canile municipale tutto ok, forza Palermo e Forza Italia, w Palermo e Santa Rosalia", gridano i dipendenti ripresi dai colleghi.

"Un comportamento che non può essere giustificato. Le disposizioni sono chiare. Non ci si rende conto della situazione drammatica che si sta vivendo", dicono gli investigatori, "sono in corso indagini per accertare le responsabilità. I video sono chiari e non lasciano spazio a dubbi".

