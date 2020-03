L'emergenza coronavirus impone restrizioni ancora più severe in Sicilia, ed ecco che a Palermo tornano le code per fare la spesa. Stamattina al centro Leoni di via Crocifisso a Pietratagliata, zona Calatafimi, si sono registrate lunghe file all'ingresso.

Come si vede da questo video, in tanto erano in attesa con i carrelli, a distanza l'uno dall'altro, per poter entrare e fare provviste.

Video di Marcella Chirchio.

© Riproduzione riservata