Coronavirus, il Comune di Termini Imerese: "L'uomo contagiato ha avuto contatti, restate a casa"

Il quarantenne di Termini Imerese trovato positivo al coronavirus è stato per le vie della città. A confermare tutto in un’intervista telefonica è stato lo stesso commissario straordinario del Comune, Antonio Lo Presti. “È stato lui stesso - dice il commissario Lo Presti - a dichiarare che prima che il tampone risultasse positivo era in giro nei supermercati a fare spese ed in farmacia per reperire delle medicine. È chiaro che ha incontrato persone in questo lasso di tempo”.

L’uomo si trova adesso in quarantena obbligatoria assieme alla moglie nella loro casa di Termini Imerese. “Invitiamo la popolazione - conclude il commissario Lo Presti - a rimanere a casa ed uscire soltanto per necessità”.

L'Asp, Dipartimento prevenzione di Palermo, è già in contatto con gli uffici territoriali per avviare l’indagine epidemiologica per definire quali sono i “contatti stretti” avuti negli ultimi 14 giorni dal soggetto contagiato ed, eventualmente, applicare ad altri soggetti la misura della quarantena.

L'amministrazione comunale ha già provveduto all'istituzione del Centro Operativo Comunale (Coc) con determinazione n.580 del 17.03.2020 che si occuperà di assicurare, nell'ambito del territorio comunale, la direzione ed il coordinamento di eventuali servizi di assistenza.

