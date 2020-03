Lascari, anche il figlio dell'anziano è positivo al coronavirus: oltre 100 persone in isolamento

Anche il figlio dell’83enne contagiato a Lascari è positivo al Covid19. Una notizia che questa mattina ha scosso il sindaco, Giuseppe Abbate. “Anche il figlio, dopo il tampone effettuato lo scorso lunedì, è risultato positivo al coronavirus - ha dichiarato il primo cittadino -. Il secondo positivo nel nostro Comune, un uomo che fortunatamente però, già dal 2 marzo si trovava in isolamento con la famiglia”. Secondo caso, dunque, a Lascari. L'uomo contagiato presumibilmente dal padre è un 46enne.

La scorsa domenica l'anziano in piena notte ha avvertito i sintomi del Covid19. È stato trasportato da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “Cervello” di Palermo, le sue condizioni cliniche sono ancora gravi.

In questi giorni si aspettava l’esito del tampone fatto al figlio, in isolamento insieme alla moglie a casa a Lascari.

A Lascari intanto i cittadini sono in ansia perchè l’anziano trovato positivo al Covid19 prima di effettuare il tampone ha fatto vita sociale in paese, ma ha partecipato a cene sociali anche a Trabia e Sciara.

Si temono dunque altri contagi tanto che oltre cento persone a Lascari sono in isolamento. Adesso si aspettano altri due risultati di tamponi fatti alla moglie e alla figlia del 46enne.

