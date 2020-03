Coronavirus, primo caso a Termini Imerese: è un uomo di 40 anni

Primo caso accertato di coronavirus a Termini Imerese. È un uomo di 40 anni. È stato lo stesso Commissario Straordinaria del Comune di Termini Imerese, Antonio Lo Presti, a confermare l’esito del tampone di Covid19.

“L’uomo risultato positivo sta facendo la quarantena a Termini Imerese assieme alla moglie. È un positivo asintomatico. Noi come Comune abbiamo subito istituito la Commissione di Protezione Civile che si occupa dell’emergenza. Non dobbiamo allarmarci -conclude il Commissario Lo Presti- é un’emergenza dobbiamo stare tutti a casa ed uscire solo per necessità”. Il tampone è stato fatto a Palermo.

