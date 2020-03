Coronavirus, secondo caso accertato a Capaci: "Mappati i luoghi frequentati"

Secondo caso accertato di coronavirus a Capaci. A renderlo noto lo stesso sindaco Pietro Puccio che spiega che "si tratta di una persona in buona salute che tornava da un viaggio all’estero".

Il primo cittadino ha annunciato il secondo caso di Covid19 con un post su Facebook e ha sottolineato che: "Sono state già individuate tutte le persone che con lei hanno avuto contatto negli ultimi giorni e si è proceduto ad una mappatura dei luoghi frequentati".

Poi ha aggiunto: “Ciò conferma che l’età adulta ma non anziana della persona in questione, dimostra che non è assolutamente vero che il coronavirus colpisce solo le persone vecchie o malate. Rivolgiamo ancora una volta un accorato appello a tutta la cittadinanza - si legge nel post - a rimanere il più possibile a casa e ad attenersi alle norme igieniche e di prudenza comunicate dalle Autorità preposte ed ormai ben note a tutte. Siamo ancora in tempo per evitare ulteriori contagi, ma per fare ciò tutti voi cittadini ci dovete aiutare ad aiutarvi.”

Nello stesso post il sindaco ha aggiunto: “Tutte le misure sin qui adottate mirano a contenere la diffusione del virus, ma perché esse siano realmente efficaci, lo sforzo maggiore è quello di stare il più possibile a casa.” Inoltre oggi stanno per concludersi le operazioni di pulizia e disinfezione dell'intero territorio del Comune di Capaci.

© Riproduzione riservata